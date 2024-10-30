Німеччина пригрозила санкціями Північній Кореї за відправлення солдатів до Росії

У МЗС Німеччини розповіли, що викликали повіреного у справах КНДР, та попросили припинити підтримку Росії

Армія Північної Кореї (Фото: ЕРА)

Німеччина може запровадити нові санкції проти Північної Кореї на тлі відправлення солдатів Кім Чен Ина до Росії. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер, повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо відомості про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, підтверджуватимуться, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, зокрема на введення додаткових санкцій", – сказав він.

За словами Фішера, МЗС Німеччини 23 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Йому повідомили про позицію німецької сторони та попросили припинити підтримку Росії у повномасштабній війні проти України.

З 2006 року країни Євросоюзу запровадили низку санкцій проти КНДР. Зокрема, діє заборона на торгівлю золотом, алмазами та дорогоцінними металами. Введено ембарго на постачання зброї, пов'язаних із нею матеріалів та авіаційного палива. Діє заборона на в'їзд для деяких громадян КНДР, а також на експорт нафти та інвестицій.