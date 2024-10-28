Рютте підтвердив, що війська КНДР вже у Росії: Путіну необхідна іноземна підтримка
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що північнокорейські військові дислокувалися у Курській області для участі у війні Росії проти України. Про це він заявив у штаб-квартирі Альянсу 28 жовтня.
"Війська Північної Кореї перебувають у Курській області, що саме собою є значною ескалацією російсько-української війни. Йдеться про ще одну прогалину у безпеці НАТО", – сказав Рютте.
На думку генсека НАТО, відправлення солдатів КНДР у Росію свідчить про "відчай" російського диктатора Володимира Путіна, який втратив на війні проти України понад 600 000 своїх військових та фактично не може продовжувати свій наступ без іноземної підтримки.
Він наголосив, що в обмін на залучення північнокорейської живої сили до війни Москва надає Пхеньяну військові технології та інші засоби в обхід міжнародних санкцій.
"Поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю є загрозою як індійсько-тихоокеанській, так і євроатлантичній безпеці. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації", – заявив він.
- 18 жовтня 2024 року глава ГУР Буданов заявив, що майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України. Співрозмовник LIGA.net у військовій розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці.
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