Для війни можуть готуватися дві бригади військових КНДР по 6000 осіб – Зеленський
В України є дані, що для війни готуються два підрозділи з військових КНДР – це можуть бути бригади по 6000 людей, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Голова держави повідомив про декілька доповідей головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та перспектив найближчим часом.
"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6000 людей. І це виклик", – заявив Зеленський.
За його словами, Україна знає, як відповісти на цей виклик – і важливо, аби від нього не ховалися усі держави-партнери.
Президент зауважив: якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі – це означає, що тиску на режим КНДР "точно недостатньо".
"І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", – зауважив він.
- 18 жовтня очільник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці.
- Президент Південної Кореї скликав нараду та заявив, що розгортання військ КНДР є серйозною загрозою для їхньої країни та міжнародної спільноти.
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