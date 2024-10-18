"Не тільки санкції". Україна може вплинути на КНДР через Китай – голова комітету Ради

Нардеп висловив скепсис щодо того, чи потрібно Україні перестати визнавати Північну Корею як суверенну державу, оскільки це не вплине на її існування

Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін (Ілюстративне фото: EPA)

Для впливу на Північну Корею Україна могла б звернутися до Китаю, оскільки КНДР "значною мірою" залежить від цієї країни. Про це у коментарі LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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За його словами, необхідно посилення санкційного тиску з боку демократичних країн для впливу на КНДР, котра допомагає РФ та є співучасником у війні.

Однак можна розглянути й інший варіант – звернення до Китайської Народної Республіки, оскільки Північна Корея "значною мірою залежить від Китаю, і він має там значний вплив", зауважив Мережко.

Також нардеп висловив скепсис щодо того, чи потрібно Україні перестати визнавати Північну Корею як суверенну державу, оскільки це не вплине на її існування.

"Україна вже розірвала дипломатичні відносини з КНДР, але це не впливає на визнання чи невизнання держави. В міжнародному праві домінує декларативна теорія визнання, згідно з якою невизнання держави не впливає на факт її існування", – пояснив він.

Раніше, 11 жовтня, Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Китай з Україною поєднують дружні відносини й країна готова продовжувати "взаємовигідну співпрацю". Водночас 15 жовтня у Пекіні зустрілися міністри оборони Росії та КНР – остання повідомила, що сподівається поглиблювати з РФ відносини у військовій сфері й не тільки.