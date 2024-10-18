"Не только санкции". Украина может повлиять на КНДР через Китай – глава комитета Рады

Нардеп выразил скепсис, нужно ли Украине перестать признавать Северную Корею как суверенное государство, ведь это не повлияет на ее существование

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин (Иллюстративное фото: EPA)

Для влияния на Северную Корею Украина могла бы обратиться к Китаю, поскольку КНДР "в значительной степени" зависит от этой страны. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, необходимо усиление санкционного давления со стороны демократических стран для влияния на КНДР, которая помогает РФ и является соучастницей в войне.

Однако можно рассмотреть и другой вариант – обращение к Китайской Народной Республике, поскольку Северная Корея "в значительной степени зависит от Китая, и он имеет там значительное влияние", отметил Мережко.

Также нардеп выразил скепсис насчет того, нужно ли Украине перестать признавать Северную Корею как суверенное государство, поскольку это не повлияет на ее существование.

"Украина уже разорвала дипломатические отношения с КНДР, но это не влияет на признание или непризнание государства. В международном праве доминирует декларативная теория признания, согласно которой непризнание государства не влияет на факт его существования", – пояснил он.

Ранее, 11 октября, Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай с Украиной объединяют дружеские отношения и страна готова продолжать "взаимовыгодное сотрудничество". В то же время 15 октября в Пекине встретились министры обороны России и КНР – последняя сообщила, что надеется углублять с РФ отношения в военной сфере и не только.