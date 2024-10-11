Китай назвал Украину "дружественной страной" и заявил о взаимовыгодном сотрудничестве

Павел Рябикин и Лю Бинь (Фото: МИД Китая)

В Китае заявили, что с Украиной объединяют дружественные отношения и страна готова продолжать "взаимовыгодное сотрудничество". Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая по итогам встречи помощника главы МИД Китая Лю Биня и посла Украины Павла Рябикина.

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Лю Бинь отметил, что Китай и Украина – это "традиционно дружественные страны". Китай готов наладить взаимовыгодное сотрудничество между государствами в разных отраслях и намерен содействовать "непрерывному развитию" этих отношений.

В свою очередь украинский посол отметил, что Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем и также готова сотрудничать на всех уровнях и во всех сферах. Кроме того, представители государств обменялись мнениями по поводу политического решения "украинского кризиса", то есть полномасштабной войны России против Украины.