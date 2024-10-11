Китай назвав Україну "дружньою країною" і заявив про взаємовигідну співпрацю

Павло Рябікін і Лю Бінь (Фото: МЗС Китаю)

У Китаї заявили, що з Україною поєднують дружні відносини й країна готова продовжувати "взаємовигідну співпрацю". Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю за підсумками зустрічі помічника глави МЗС Китаю Лю Біня та посла України Павла Рябікіна.

Лю Бінь зазначив, що Китай та Україна – це "традиційно дружні країни". Китай готовий налагодити взаємовигідне співробітництво між державами у різних галузях і має намір сприяти "безперервному розвитку" цих відносин.

Своєю чергою український посол зазначив, що Україна надає великого значення розвитку відносин із Китаєм і також готова співпрацювати на всіх рівнях і в усіх сферах. Окрім того, представники держав обмінялися думками щодо політичного вирішення "української кризи", тобто повномасштабної війни Росії проти України.