Китай назвав Україну "дружньою країною" і заявив про взаємовигідну співпрацю
У Китаї заявили, що з Україною поєднують дружні відносини й країна готова продовжувати "взаємовигідну співпрацю". Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю за підсумками зустрічі помічника глави МЗС Китаю Лю Біня та посла України Павла Рябікіна.
Лю Бінь зазначив, що Китай та Україна – це "традиційно дружні країни". Китай готовий налагодити взаємовигідне співробітництво між державами у різних галузях і має намір сприяти "безперервному розвитку" цих відносин.
Своєю чергою український посол зазначив, що Україна надає великого значення розвитку відносин із Китаєм і також готова співпрацювати на всіх рівнях і в усіх сферах. Окрім того, представники держав обмінялися думками щодо політичного вирішення "української кризи", тобто повномасштабної війни Росії проти України.
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