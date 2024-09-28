НАТО має докази, що китайські компані постачають зброю до Росії – The Times

"Хоча уряд Китаю може цього не визнати, йому буде важко зберегти свою зростаючу підтримку в таємниці", – заявив співрозмовник видання

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: EPA)

Західні посадовці вважають, що мають докази таємного постачання китайськими компаніями зброї до Росії – і це може призвести до "значної ескалації" участі Пекіну у російсько-українській війні. Про це заявила британська газета The Times з посиланням на свого анонімного співрозмовника.

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За даними ЗМІ, у новому звіті, отриманому союзниками, є інформація, що китайська компанія надсилає о Росії низку військових безпілотників для випробування – і кінцевим пунктом призначення дронів є Україна.

Неназваний західний посадовець не розкрив медіа назву компанії, але повідомив, що угода була минулого року, а зараз є "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії летальну зброю для використання в Україні".

"Хоча уряд Китаю може цього не визнати, йому буде важко зберегти свою зростаючу підтримку в таємниці", – додав посадовець.

Також він підтвердив повідомлення агенції Reuters стосовно того, що Росія могла створити військову програму для розробки та виробництва ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.

Російський Іжевський електромеханічний завод "Купол", дочірнє підприємство компанії "Алмаз-Антей", за участю місцевих фахівців розробило та випробувало у Китаї нову модель безпілотника "Гарпія-3", йдеться в одному з документів, до яких має доступ Reuters.

ЗМІ заявляє, що "Купол" надіслав до Міністерства оборони РФ звіт з описом своєї роботи, потім у наступному документі повідомив відомству, що здатний виробляти безпілотники, щзокрема вищезгадану "Гарпію-3", у масштабі на китайському заводі для використання цих дронів у війні проти України.

НАТО реагувало на повідомлення і Reuters і The Times – заявили, що це викликає "глибоке занепокоєння, і союзники консультуються з цього приводу".

"Китай став вирішальним чинником війни Росії в Україні через надання технологій подвійного призначення для підтримки оборонної промисловості Росії. Уряд Китаю несе відповідальність за те, щоб його компанії не надавали смертельну допомогу Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не завдаючи шкоди своїм інтересам та репутації", – зазначила речниця Альянсу Фара Даклаллах.

"Купол", "Алмаз-Антей" не відповіли на запит Reuters, також від коментарів відмовилося посольство Китаю у Лондоні.

Офіційно НАТО не визнавало, що Китай постачає Росії безпосередньо зброю.

Члени НАТО у підсумковій декларації саміту у Вашингтоні визнали, що Китай є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України через підтримку військово-промислового комплексу РФ і так зване партнерство без обмежень. Пекін звинуватив Альянс у наклепі та застеріг його триматися якомога далі від Азії.

На початку вересня генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Китай став вирішальним чинником у війні Росії проти України, оскільки Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ.

Також він заявив, що Росія стає все більш залежною від Китаю після того, як диктатор Путін вирішив об'єднати Північну Корею, Китай та Іран навколо своєї війни в Україні.

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