Столтенберг: Росія віддає своє майбутнє у заставу Пекіну, але не безплатно

У НАТО побоюються, що Росія, КНДР, Китай та Іран зміцнюють відносини на тлі війни Путіна в Україні

Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Росія стає все більш залежною від Китаю після того, як диктатор Володимир Путін вирішив об'єднати Північну Корею, Китай та Іран навколо своєї війни в Україні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Times.

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"Росія віддає своє майбутнє у заставу Пекіну і, звісно, не робить це безплатно", – сказав він.

Столтенберг зазначив, що Росія поглибила співпрацю з цими трьома країнами після 2022 року. На чолі цього альянсу стоїть президент Китаю Сі Цзіньпін, і, за словами генсека, його підтримка є вирішальною для РФ.

Столтенберг переконаний, що Росія передає Китаю різні ноу-хау, про що заявили офіційні особи у Вашингтоні. За їх словами, може йтися про підводні човни з балістичними ракетами типу 096 і "знання в галузі малопомітності", але генсек не взявся це стверджувати. Натомість Китай також надає допомогу.

"Китай є вирішальним фактором у війні Росії проти України. Китай підтримує військову економіку Росії, і Китай постачає компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори, які Росія використовує для створення ракет і бомб, які використовуються проти України", – сказав Столтенберг.

Він також прокоментував шестиденні спільні навчання РФ і Китаю в Японському морі й зазначив, що країни "дедалі взаємодіють одна з одною".

Що стосується Ірану, то Столтенберг заявив, що країна передала РФ балістичні ракети і є ризик, що постачання збільшаться.

"Росія не отримує це безплатно. Ми стурбовані тим, що Росія також може поділитися технологіями, які допоможуть Ірану в його ракетних програмах. Але у будь-якому випадку Росія платить за те, що отримує, і це зміцнює можливості Ірану", – наголосив генсек НАТО.

На тлі цього він підтримує союзників у питанні дозволу ударів далекобійними ракетами по території Росії. Але наголосив, що рішення мають ухвалюватися окремо кожною країною. І зазначив, що це не стане жодною "червоною лінією", про яку твердять у РФ.

"Неправильно говорити, що союзники з НАТО стануть стороною конфлікту, якщо дозволять використовувати зброю проти законних цілей на території Росії. Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку та постачають ракети та безпілотники Росії, не стаючи водночас прямою стороною конфлікту. [Путін] вже багато разів оголошував червоні лінії, і він не пішов на ескалацію", – наголосив політик.

За словами Столтенберга, Путін не пішов на ескалацію, оскільки розуміє, що "НАТО – найсильніший військовий альянс у світі", а ядерна війна не може бути виграна.

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