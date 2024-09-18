Столтенберг: Россия отдает свое будущее в залог Пекину, но не бесплатно

В НАТО опасаются того, что Россия, КНДР, Китай и Иран укрепляют отношения на фоне войны Путина против Украины

Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Россия становится все более зависимой от Китая после того, как диктатор Владимир Путин решил объединить Северную Корею, Китай и Иран вокруг своей войны в Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Times.

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"Россия отдает свое будущее в залог Пекину и, конечно, не делает это бесплатно", — сказал он.

Столтенберг отметил, что Россия углубила сотрудничество с этими тремя странами после 2022 года. Во главе этого "альянса" стоит президент Китая Си Цзиньпин, и, по словам генсека, его поддержка является решающей для РФ.

Столтенберг убежден, что Россия передает Китаю различные ноу-хау, о чем накануне заявили официальные лица в Вашингтоне. По их словам, речь может идти о подводных лодках с баллистическими ракетами типа 096 и "знаниях в области малозаметности", но генсек не взялся это утверждать. Взамен Китай также оказывает помощь.

"Китай является решающим фактором в войне России против Украины. Китай поддерживает военную экономику России, и Китай поставляет компоненты, микроэлектронику, микропроцессоры, которые Россия использует для создания ракет и бомб, используемых против Украины", — сказал Столтенберг.

Он также прокомментировал шестидневные совместные учения РФ и Китая в Японском море и отметил, что страны "все теснее взаимодействуют друг с другом".

Что касается Ирана, то Столтенберг заявил, что страна передала РФ баллистические ракеты и есть риск, что поставки увеличатся.

"Россия не получает это бесплатно. Мы обеспокоены тем, что Россия также может поделиться технологиями, которые помогут Ирану в его ракетных программах. Но в любом случае Россия платит за то, что получает, и это укрепляет возможности Ирана", — подчеркнул генсек НАТО.

На фоне этого он поддерживает союзников в вопросе разрешения ударов дальнобойными ракетами по территории России. Но подчеркнул, что решения должны приниматься отдельно каждой страной. Он отметил, что это не станет никакой "красной линией", о которой твердят в РФ.

"Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если позволят использовать оружие против законных целей на территории России. Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты и беспилотники России, не становясь при этом прямой стороной конфликта. [Путин] уже много раз объявлял красные линии, и он не пошел на эскалацию", — подчеркнул политик.

По словам Столтенберга, Путин не пошел на эскалацию, так как понимает, что "НАТО — самый сильный военный альянс в мире", а ядерная война не может быть выиграна.

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