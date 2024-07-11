НАТО визнало Китай "вирішальним чинником" у війні Росії проти України. У Пекіні відреагували

Пекін звинуватив Альянс у наклепі та застеріг його триматися якомога далі від Азії, йдеться у заяві, яку цитує FT

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: Mark Cristino/EPA)

Члени НАТО у підсумковій декларації визнали, що Китай є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України через підтримку військово-промислового комплексу РФ і так зване партнерство без обмежень. Пекін звинуватив Альянс у наклепі та застеріг його триматися якомога далі від Азії, передає Financial Times з посиланням на заяву КНР.

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У документі лідери країн НАТО закликали Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії, що передбачає передання матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировину, що ресурсами для оборонного сектору РФ.

"КНР не може дозволити розв'язати найбільшу війну в Європі в новітній історії без того, щоб це негативно не вплинуло на її інтереси та репутацію", — йдеться у декларації.

Пекін у заяві, яку цитує FT, повідомив, що надіслав НАТО протест у зв'язку зі звинуваченнями, які він назвав "провокаційними, й такими, що містять явну неправду і наклеп".

Місія Китаю при ЄС заявила, що Китай прагнув політичного врегулювання й ніколи не надавав смертоносну зброю жодній зі сторін конфлікту, додавши, що його "нормальні торговельні потоки" з Росією не мають зазнавати зривів або примусу.

Також Пекін попередив Альянс "триматися якомога далі від Азії", яка є "місцем для мирного розвитку, а не місцем боротьби для геополітичного змагання".

"НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи й безпекою в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо його залишатися в межах своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не має стати порушником миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії", – йдеться у заяві.

22 травня 2024 року глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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