У розвідках Британії та США є докази, що Китай готує постачання зброї Росії – Шаппс

Міністр оборони Британії Шаппс вважає, що світ має бути занепокоєний цим

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, його слова цитує агентство Reuters.

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"Летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і згодом в Україну, і я вважаю це значною подією", – заявив він.

Водночас очільник британського Міноборони не надав доказів на підтримку свого твердження.

"Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на Володимира Путіна", – додав він.

Раніше керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS), Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта повідомляв LIGA.net, що між російським диктатором та китайським лідером є особиста симпатія.

3 травня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не бачать, щоб Китай мав намір прийняти українську формулу миру і працювати над справедливим завершенням російсько-української війни.

5 травня вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із Сі, зокрема задля того, щоб він вплинув на Путіна стосовно війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву стосовно завершення війни проти України, а також і надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

Наступного дня Сі перебував з візитами у Сербії та Угорщині.

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