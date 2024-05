Лідер Китаю вперше за п’ять років прилетів до Франції – фото, відео

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 5 травня прибув до Франції, повідомив головний державний телевізійний канал КНР CCTV.

В аеропорту у Парижі Сі зазначив, що прибув на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона. Це його третій державний візит до країни – до цього Сі був у Парижі в 2014 і 2019 роках.

"Під час візиту я проведу поглиблений обмін думками з президентом Макроном щодо розвитку відносин Китаю і Франції та Китаю і ЄС у новій ситуації, а також щодо поточних основних міжнародних та регіональних проблем", – сказав Сі.

Перед приїздом Сі Макрон сказав, що виступає за оновлення економічних відносин із Китаєм.

Сі Цзіньпіна зустрів в аеропорту прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь:

President Xi Jinping arrived in Paris on Sunday for a state visit to France. He was warmly welcomed by Prime Minister of France Gabriel Attal at the Orly Airport. pic.twitter.com/BWdArCYrwl