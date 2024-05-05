Лідер Китаю вперше за п’ять років прилетів до Франції – фото, відео

До сьогоднішнього візиту Сі був у Франції в 2014 і 2019 роках

Фото - XIE Yongjun 解勇军, Х

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 5 травня прибув до Франції, повідомив головний державний телевізійний канал КНР CCTV.

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В аеропорту у Парижі Сі зазначив, що прибув на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона. Це його третій державний візит до країни – до цього Сі був у Парижі в 2014 і 2019 роках.

"Під час візиту я проведу поглиблений обмін думками з президентом Макроном щодо розвитку відносин Китаю і Франції та Китаю і ЄС у новій ситуації, а також щодо поточних основних міжнародних та регіональних проблем", – сказав Сі.

Перед приїздом Сі Макрон сказав, що виступає за оновлення економічних відносин із Китаєм.

Сі Цзіньпіна зустрів в аеропорту прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь:

Фото – XIE Yongjun 解勇军, Х

Фото – XIE Yongjun 解勇军, Х

President Xi Jinping arrived in Paris on Sunday for a state visit to France. He was warmly welcomed by Prime Minister of France Gabriel Attal at the Orly Airport. pic.twitter.com/BWdArCYrwl — XIE Yongjun 解勇军 (@XIEYongjun_CHN) May 5, 2024

30 квітня видання Bloomberg писало, що Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Україна сподівається на присутність Китаю на мирному саміті у Швейцарії, проте Пекін виступає за те, щоб там були й росіяни.

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