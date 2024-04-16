Китай наполягає на участі Росії у мирній конференції щодо України

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, цитує видання Reuters.

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16 квітня китайський лідер зустрівся в Пекіні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема, вони обговорили й війну в Україні. На зустрічі лідер Китаю закликав усі сторони працювати разом, щоб "якомога швидше відновити мир і не дати конфлікту вийти з-під контролю".

Крім цього, він заявив, що Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін.

Сам Шольц на сторінці у X (Twitter) раніше написав, що його зустріч з Сі стосуватиметься, зокрема того, як вони можуть "зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні".

"Моя зустріч із президентом Сі також буде присвячена тому, як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні. Добре, що після мого останнього візиту до Китаю між нашими урядами відбувся інтенсивний обмін думками. У нас багато тем", – зазначив німецький канцлер.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS заявив, що Україна запропонувала світу Формулу миру і в середині червня у Швейцарії відбудеться саміт, на якому буде напрацьований план щодо закінчення війни.

"І цей саміт буде без Росії, щоб вона не блокувала цей план. На сьогодні вона хоче нас усіх знищити, на сьогодні ніяких перемовин Росія не хоче, тому ініціатива повинна йти з боку України – країни, яка хоче закінчення війни справедливим миром", – зазначив Зеленський.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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