У Китаї заявили, що "не шукають вигоди" від війни в Україні

Речниця китайського МЗС сказала, що не треба шкодити стосункам між КНР та Росією

Мао Нін (Фото: WU HAO/EPA)

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні. Про це вона сказала на брифінгу під час візиту до Пекіна російського дипломата Сергія Лаврова, повідомляє пресслужба відомства.

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Під час брифінгу журналісти запитали речницю про поглиблення військової співпраці китайських компаній з Росією і нагадали, що глава Мінфіну США Джанет Єллен попереджала про "серйозні наслідки" в разі надання КНР підтримки у війні.

У відповідь представниця китайського відомства заперечила, що її країна нібито зацікавлена в повномасштабній війні на українській території. Вона закликала "не поширювати наклеп на нормальні відносини між КНР та Росією" і завдавати шкоди законним правам і інтересам Китаю і компаній держави.

"Ми ніколи не шукали й не будемо шукати вигоди від кризи. Китай регулює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", – сказала речниця МЗС.

Вона запевнила, що китайська сторона "завжди була справедливою та об'єктивною в українському питанні".

"Ми активно працювали над просуванням мирних переговорів і політичним врегулюванням цього питання. Китай не є ні тим, хто створив українську кризу, ні її учасником", – додала Мао Нін.

20 березня Кулеба сказав, що Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, оскільки має "особливі" відносини з Росією.

3 квітня генсек НАТО Столтенберг сказав, що азійські "друзі" Росії є життєво важливими для продовження її агресії проти України, адже вони надають країні військову допомогу.

5 квітня речник Пентагону заявив, що кожна країна сама обирає, з ким співпрацювати, коментуючи партнерство Росії та Китаю.

6 квітня глава Мінфіну США Джанет Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за їхню підтримку РФ у війні.

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