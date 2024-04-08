В Китае заявили, что "не ищут выгоды" от войны в Украине

Пресс-секретарь китайского МИД сказала, что не нужно вредить отношениям между КНР и Россией

Мао Нин (Фото: WU HAO/EPA)

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине. Об этом она сказала на брифинге во время визита в Пекин российского дипломата Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе брифинга журналисты спросили спикера об углублении военного сотрудничества китайских компаний с Россией и напомнили, что глава Минфина США Джанет Йеллен предупреждала о "серьезных последствиях" в случае предоставления КНР поддержки в войне.

В ответ представитель китайского ведомства отрицает, что ее страна якобы заинтересована в полномасштабной войне на украинской территории. Она призвала "не распространять клевету на нормальные отношения между КНР и Россией" и наносить ущерб законным правам и интересам Китая и компаний государства.

"Мы никогда не искали и не будем искать выгоды от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", – сказала представитель МИД.

Она заверила, что китайская сторона "всегда была справедливой и объективной в украинском вопросе".

"Мы активно работали над продвижением мирных переговоров и политическим урегулированием этого вопроса. Китай не является ни тем, кто создал украинский кризис, ни его участником", – добавила Мао Нин.

20 марта Кулеба сказал, что Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, поскольку имеет "особые" отношения с Россией.

3 апреля генсек НАТО Столтенберг сказал, что азиатские "друзья" России являются жизненно важными для продолжения ее агрессии против Украины, ведь они предоставляют стране военную помощь.

5 апреля представитель Пентагона заявил, что каждая страна сама выбирает, с кем сотрудничать, комментируя партнерство России и Китая.

6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Пекин о последствиях для китайских компаний за их поддержку РФ в войне.

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