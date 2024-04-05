США про "дружбу" Росії та Китаю: Суверенні країни, але проблема у шкідливій діяльності
У Пентагоні заявили, що кожна країна сама обирає з ким співпрацювати, коментуючи партнерство Росії та Китаю. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Пет Райдер.
За його словами, увага США зосереджена на роботі із союзниками для забезпечення безпеки та стабільності.
"Кожна з націй, які ви виділили, є суверенною нацією. І вони ухвалюватимуть рішення про те, з ким їм співпрацювати, а з ким ні", – сказав Райдер.
Він зазначив, що проблемою такі партнерства стають тоді, коли починається "шкідлива діяльність у плані надання Росії можливостей, які вона потім використовує для нападу на Україну".
2 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в якій наголосив, що КНР не повинна допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази.
- 4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.
- Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю до Євразії Лі Хуея в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.
- Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.
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