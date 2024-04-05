США про "дружбу" Росії та Китаю: Суверенні країни, але проблема у шкідливій діяльності

Райдер заявив, що країни самі обирають, з ким співпрацювати, але проблеми починаються тоді, коли РФ починає отримувати можливості для війни

Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

У Пентагоні заявили, що кожна країна сама обирає з ким співпрацювати, коментуючи партнерство Росії та Китаю. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Пет Райдер.

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За його словами, увага США зосереджена на роботі із союзниками для забезпечення безпеки та стабільності.

"Кожна з націй, які ви виділили, є суверенною нацією. І вони ухвалюватимуть рішення про те, з ким їм співпрацювати, а з ким ні", – сказав Райдер.

Він зазначив, що проблемою такі партнерства стають тоді, коли починається "шкідлива діяльність у плані надання Росії можливостей, які вона потім використовує для нападу на Україну".

2 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в якій наголосив, що КНР не повинна допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази.

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю до Євразії Лі Хуея в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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