Майбутній візит посланця Сі Цзіньпіна. Мережко: Це пропагандистська поїздка

На думку голови Комітету Ради з питань зовнішньої політики, на цьому тлі Китай хоче себе представити в очах Глобального Півдня миротворцем

Олександр Мережко (Фото: Facebook)

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей приїде в Україну з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем. Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

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Мережко вважає, що насамперед посланець китайського лідера Сі Цзіньпіна хоче подивитися, чи не змінилася ситуація в Україні.

"По-друге, це пропагандистська поїздка. Китай позиціює себе як миротворця. Він звинувачує США в тому, що, надаючи зброю Україні, вони буцімто підливають олію у вогонь", – зазначив він.

На думку Мережка, на цьому тлі Китай хоче себе представити себе в очах Глобального Півдня як миротворця, який закликає до миру і переговорів.

"Цілком очевидно, що це дуже лицемірна позиція. По суті, замість справжнього миру, основаного на міжнародному праві, Китай пропонує умиротворення агресора, який є його стратегічним партнером", – підсумував голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

28 лютого речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що до України на початку березня приїде Лі Хуей.

4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися із Лі Хуеєм. Під час зустрічі сторони обговорили війну Росії проти України.

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