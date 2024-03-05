Предстоящий визит посланника Си Цзиньпина. Мережко: Это пропагандистская поездка
Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй приедет в Украину с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Мережко считает, что прежде всего, посланник китайского лидера Си Цзиньпина хочет посмотреть, не изменилась ли ситуация в Украине.
"Во-вторых, это пропагандистская поездка. Китай позиционирует себя как миротворца. Он обвиняет США в том, что, предоставляя оружие Украине, они якобы подливают масло в огонь", – отметил он.
По мнению Мережко, на этом фоне Китай хочет себя представить себя в глазах Глобального Юга как миротворца, который призывает к миру и переговорам.
"Совершенно очевидно, что это очень лицемерная позиция. По сути, вместо настоящего мира, основанного на международном праве, Китай предлагает умиротворение агрессора, который является его стратегическим партнером", – подытожил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- 28 февраля спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что в Украину в начале марта приедет Ли Хуэй.
- 4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Во время встречи стороны обсудили войну России против Украины.
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