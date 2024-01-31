Новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на переговорах із главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу заявив про "підтримку" Москви з боку Пекіна в контексті війни Росії проти України. Відповідне відео опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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За його словами, США та західні країни "ізолюють Росію".

"Ми все це розуміємо і дбаємо про російський добробут. Рішуче підтримуємо стабільність, надали вам підтримку щодо українського питання", – сказав Дун Цзюнь.

Він зазначив, що оборонне співробітництво Китаю та Європейського Союзу "отримало удар".

"Попри те що США та Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Але ми не через це відмовлятимемося від встановленої політики. Вони не завадять нормальному китайсько-російському співробітництву", – заявив китайський міністр.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

У той же день Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

16 січня речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Китаю в Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, проте його немає в Давосі.

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