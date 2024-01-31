Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил о "поддержке" Москвы со стороны Пекина в контексте войны России против Украины. Соответствующее видео опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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По его словам, США и западные страны "изолируют Россию".

"Мы все это понимаем и заботимся о российском благосостоянии. Решительно поддерживаем стабильность, оказали вам поддержку в украинском вопросе", — сказал Дун Цзюнь.

Он отметил, что оборонительное сотрудничество Китая и Европейского Союза "получило удар".

"Несмотря на то что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Но мы не будем из-за этого отказываться от установленной политики. Они не помешают нормальному китайско-российскому сотрудничеству", — заявил китайский министр.

15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был привлечен к формуле, к саммиту".

16 января спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече Зеленского и премьер-министра Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

17 января президент заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но его нет в Давосе.

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