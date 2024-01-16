У Китаї не відповіли, чому не брали участі у засіданні щодо української Формули миру в Давосі

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що "позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і чіткою, вона зосереджена на сприянні мирним переговорам"

Мао Нін (Фото: EPA)

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін не відповіла на запитання журналістів, чому країна не брала участі у четвертому засіданні щодо української Формули миру у Давосі. Водночас вона наголосила, що Пекін підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", передає пресслужба зовнішньополітичного відомства країни.

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Речниця китайського МЗС заявила, що "позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і чіткою, вона зосереджена на сприянні мирним переговорам", а також, що "з моменту повної ескалації кризи в Україні Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами, зокрема Україною".

Вона зазначила, що Китай "продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою" з метою "відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи".

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"Ми вітаємо і підтримуємо всі зусилля, що сприяють досягненню миру", – зауважила представниця Китаю.

Водночас на запитання журналістів, чи просила Україна про зустріч між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем у Давосі, вона зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

15 січня речниця міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.

Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.

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