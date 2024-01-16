В Китае не ответили, почему не участвовали в заседании по украинской Формуле мира в Давосе

Пресс-секретарь МИД Китая заявила, что "позиция относительно кризиса в Украине является четкой, она сосредоточена на содействии переговорам"

Мао Нин (Фото: EPA)

Спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин не ответила на вопросы журналистов, почему страна не принимала участия в четвертом заседании по украинской Формуле мира в Давосе. В то же время она подчеркнула, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира", передает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

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Пресс-секретарь китайского МИД заявила, что "позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и четкой, она сосредоточена на содействии мирным переговорам", а также, что "с момента полной эскалации кризиса в Украине Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами, включая Украину".

Она отметила, что Китай "будет продолжать сотрудничать с международным сообществом" с целью "играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".

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"Мы приветствуем и поддерживаем все усилия, способствующие достижению мира", – отметила представитель Китая.

В то же время на вопрос журналистов, просила ли Украина о встрече между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Китая Ли Цянем в Давосе, она отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

15 января представитель министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был вовлечен в формулу, в саммит".

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по принципам восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81.

Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности.

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