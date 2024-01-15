Туреччина проігнорувала Давоський форум через "позицію щодо війни в Ізраїлі" – Bloomberg

За даними співрозмовників Bloomberg, турецький міністр фінансів планував відвідати щорічну зустріч, проте президент країни не дозволив йому поїхати

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган попросив чиновників своєї країни пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі. Це нібито пов'язано із позицією його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.

За словами співрозмовників видання, турецький міністр фінансів Мехмет Шимшек планував відвідати щорічну зустріч, поки "Ердоган не зупинив його".

Видання зазначило, що рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців із саміту ускладнює спроби Туреччини відновити зв’язки з глобальними інвесторами після того, як роки нетрадиційної політики відштовхнули їх.

Офіси Ердогана і Шимшека відмовилися від коментарів, зазначили в Bloomberg.

Представник всесвітнього економічного форуму, пише видання, заявив, що "серйозна безпекова і гуманітарна ситуація на Близькому Сході буде в центрі уваги" саміту.

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За даними видання, засновник і виконавчий голова форуму Клаус Шваб засудив "терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю" після вбивства близько 1200 людей під час несподіваного рейду в жовтні. Хоча Шваб також закликав до заходів для захисту цивільного населення Гази, ця заява викликала гнів турецьких політиків.

У жовтні 2023 року Ердоган вже називав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

13 листопада Ердоган знову почав критикувати Ізраїль за удари по сектору Гази та операцію проти терористів ХАМАС і заявив, що політична кар'єра Нетаньягу добігає кінця. В Єрусалимі відповіли Ердогану, який назвав ХАМАС "повстанцями", а Ізраїль – "терористами".

У грудні президент Туреччини порівняв прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Той у відповідь звинуватив турецького лідера в геноциді курдів та репресіях проти журналістів.

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