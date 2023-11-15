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В Єрусалимі відповіли Ердогану, який назвав ХАМАС "повстанцями", а Ізраїль – "терористами"

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 21:16
В Єрусалимі відповіли Ердогану, який назвав ХАМАС
Елі Коен (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відреагував на заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана, який закликав ізолювати Ізраїль на міжнародній арені та назвав терористів ХАМАС "повстанцями, які намагаються захистити свою батьківщину і життя". Коен у соцмережі Х зазначив, що турецький лідер "спотворює реальність".

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Сьогодні Ердоган заявив, що Ізраїль "тотально знищує" сектор Гази та його мешканців, й назвав країну "терористичною державою". Він також сказав, що "ніколи не буде соромитися озвучувати", що ХАМАС – це "повстанці, які намагаються захистити свою батьківщину і життя".

Коен відповів: "Ті, хто приймають архітерористів і заохочують терористичні організації, не будуть проповідувати мораль державі Ізраїль. Турецький президент спотворює реальність і знову опинився на неправильному боці історії, поряд із прославителями масових вбивств в Ірані, Лівані, Сирії та Ємені".

Він додав, що Ізраїль є правовою державою, яка діє згідно з міжнародним правом і продовжуватиме війну проти терористів ХАМАС, "які гірші за ІДІЛ".

  • У жовтні Ердоган вже називав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".
  • 13 листопада Ердоган знову почав критикувати Ізраїль за удари по сектору Гази та операцію проти терористів ХАМАС і заявив, що політична кар'єра Нетаньягу добігає кінця.

Читайте також: Хрест проти півмісяця. Що стоїть за антизахідною риторикою Ердогана і куди він веде Туреччину

Оксана Житнюк
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