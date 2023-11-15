Ердоган підтримав терористів ХАМАС і закликав "ізолювати терористичний Ізраїль"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав ізолювати Ізраїль на міжнародній арені та назвав терористів ХАМАС з сектору Гази "повстанцями, які намагаються захистити свою батьківщину і життя". Цитати з його промови передає турецька державна агенція Anadolu.

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Ердоган заявив, що Ізраїль "тотально знищує" сектор Гази та його мешканців, й назвав країну "терористичною державою".

"Я звертаюся до Нетаньягу: у вас є атомна бомба, ядерна бомба, і ви погрожуєте нею. Що б у вас не було, ви підете геть", – заявив президент Туреччини.

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Він наголосив, що якщо Ізраїль "продовжить свої масові вбивства, то скрізь буде зафіксовано, що це терористична держава, яка проклята в усьому світі".

Ердоган додав, що він "ніколи не буде соромитися озвучувати", що терористи ХАМАС "є повстанцями, які намагаються захистити свою батьківщину і життя".

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Окрім цього, він заявив, що зателефонує лідерам країн, які "утрималися" щодо резолюції по Газі, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 121 голосом "за", й буде домагатися ізоляції Ізраїлю на міжнародній арені.

"Поки ми надаємо всі види видимої й невидимої гуманітарної підтримки Палестині на двосторонній основі, ми будемо продовжувати ізолювати Ізраїль на міжнародній арені. Ми зробимо кроки для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю, які жорстоко вбивали пригноблений народ Гази, постали перед міжнародними судами, – заявив президент Туреччини.

Ердоган заявив також, що ізраїльтяни нібито "не дадуть нам навіть права дихати, не кажучи вже про можливість жити на цих землях". Про які саме землі він казав, невідомо.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше ніж 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

13 листопада ізраїльський міністр оборони Галант заявив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, ЦАХАЛ намагається повністю захопити територію.

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