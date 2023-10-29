Ситуація в Ізраїлі. ЦАХАЛ розширює бойові дії, а Нетаньягу дорікнув розвідці

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у суботу ввечері підтвердив, що ізраїльська армія веде у секторі Гази наземну операцію, він попередив, що війна може бути довгою і тяжкою. А вранці у неділю ЦАХАЛ, збройні сили Ізраїлю, повідомив про розширення бойових дій.

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За добу ізраїльські військові атакували понад 450 цілей, які ЦАХАЛ вважає об'єктами бойовиків ХАМАС, йдеться про центри оперативного командування, спостережні пункти, пускові установки протитанкових ракет.

Тим часом довкола Нетаньягу в Ізраїлі розгорівся скандал – спочатку він відмовився визнати свою відповідальність за провал, який дозволив ХАМАС здійснити напад 7 жовтня, а потім переклав її на військових.

"Глава уряду Нетаньягу не отримував попереджень про наміри ХАМАС. Навпаки, всі підрозділи сил безпеки, включаючи голів АМАН [військова розвідка] та ШАБАК [служба безпеки], вважали, що ХАМАС побоюється розпочинати війну і схиляється до угоди. Саме про це доповідали прем'єр-міністру щоразу сили безпеки та розвідка. До самого початку війни", – було сказано в повідомленні Нетаньягу в соцмережі X.

Цей твіт викликав значний резонанс в країні, і через деякий час Нетаньягу його видалив.

Міністр без портфеля Бені Ганц сказав, що під час війни керівництво країни має проявляти відповідальність і підтримувати військових. "В іншому випадку буде завдано удару по стійкості народу та армії. Глава уряду має взяти свої слова назад та припинити займатися цією темою", – цитує Ганца newsru.co.il.

Лідер опозиції Яїр Лапід взагалі вважає, що Нетаньягу перетнув червону лінію.

"Тоді як солдати й командири ЦАХАЛу доблесно борються проти ХАМАСу і Хезболли, він намагається звинуватити їх, замість того, щоб підтримати. Спроби уникнути відповідальності й покласти провину на структури безпеки послаблюють ЦАХАЛ, поки він бореться з ворогами Ізраїлю. Нетаньягу має попросити вибачення за свої слова", – заявив він.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.



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