Уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни
Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за введення в країні стану війни, заявила канцелярія прем'єр-міністра. Про це повідомляє The Times of Israel.
Основний закон Ізраїлю не допускає запровадження стану війни без рішення уряду. Таке рішення було ухвалено пізно увечері 7 жовтня, пише видання.
Як заявили в уряді, ухвалення цього рішення передає командуванню Силам оборони Ізраїлю повну свободу прийняття рішень, звіт за них військові нестимуть лише перед політичним керівництвом країни, як передбачено пунктом 40-алеф Основного закону. Востаннє ця стаття вводилася в дію урядом Ізраїлю під час війни Судного дня 1973 року.
Раніше прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже заявив, що країна перебуває у стані війни після того, як терористи ХАМАС проникли на південь Ізраїлю та вбили сотні людей.
За офіційними даними уряду Ізраїлю, кількість загиблих внаслідок атаки терористів ХАМАС вже перевищила 600 людей. У тому числі підтверджено загибель двох громадянок України.
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль : бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
- З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.
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