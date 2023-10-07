Ізраїль: 100 загиблих і 900 поранених, ЦАХАЛ б’є у відповідь. Реакція Пентагону, України та світу

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Внаслідок сьогоднішньої атаки палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль загинули вже щонайменше 100 людей, ще понад 900 отримали поранення. Про це повідомляють ізраїльські служби екстреної допомоги, передає канал i24.

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За даними ізраїльського медіа, гелікоптери Військово-повітряних сил Ізраїлю наразі завдають ударів по позиціях ХАМАС у Секторі Газа.

ЦАХАЛ повідомляє, що на цей час атаковано 17 військових комплексів, чотири штаби, що належать ХАМАС в Секторі Газа, а також інші об'єкти.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Бен-Гвір оголосив про запровадження надзвичайного стану на всій території країни, починаючи з вечора суботи.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що найближчими днями Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для захисту країни і населення від тероризму.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву".

"Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені. Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу", – написав Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про "рішуче засудження" терористичних атак в Ізраїлі і висловив "повну солідарність" із жертвами, їхніми родинами та близькими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав новини з Ізраїлю "шокуючими". Теж висловив "засудження" дій ХАМАСу і підтримку Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також написав, що "шокований" сьогоднішніми ранковими нападами. Наголосив, що Ізраїль має повне право захищати себе.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала події "тероризмом у його найпідлішій формі".

У Саудівській Аравії закликали "обидві сторони негайно зупинити ескалацію".

ОНОВЛЕНО. Відомо вже про щонайменше 100 загиблих і понад 900 поранених.

7 жовтня 2023 року палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із Сектору Газа. Відомо про десятки вбитих і сотні поранених.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і розпочато зачистку поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися.

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