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Ізраїль. Що робити українцям, які перебувають у країні – інструкція МЗС

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 13:00
Ізраїль. Що робити українцям, які перебувають у країні – інструкція МЗС - Фото
Фото: EPA

Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Речник відомства Олег Ніколенко опублікував перелік дій, яких потрібно дотримуватись українцям в Ізраїлі.

Він повідомив, що наразі серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі немає громадян України.

"Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем", – написав Ніколенко.

Посадовець повідомив, що українцям в Ізраїлі потрібно дотримуватись таких дій:

→ утриматися від відвідування центральних та південних районів країни;

→ зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності щодо розвитку подій;

→ у випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади;

→ у разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які перебувають у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації він порадив слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю (посилання доступне з території Ізраїлю).

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації українцям в Ізраїлі слід звернутись на "гарячі лінії":

→ Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

→ Української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99

Ніколенко закликав поширити це повідомлення серед родичів або знайомих українців в Ізраїлі.

  • Вранці 7 жовтня палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль шляхом несподіваного нападу: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із Сектору Газа.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад ХАМАС. ЗМІ пишуть про щонайменше сім місць боїв між терористами ХАМАС і військами ЦАХАЛ.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив першу публічну заяву щодо масованої атаки: заявив, що країна перебуває у стані війни.

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Артем Джеріпа
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мзсІзраїльатакаолег ніколенкосектор ГазаХАМАС
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