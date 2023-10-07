Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" після нападу ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад ісламістського угрупування ХАМАС на країну. Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив ЗМІ, що з 6:30 ранку по Ізраїлю було випущено понад 2200 ракет.

За словами посадовця, що терористи ХАМАСу проникли з землі, моря та повітря.

Є щонайменше сім місць боїв між терористами ХАМАС і військами ЦАХАЛ, пише видання.

Військові розраховують призвати десятки тисяч солдатів, підсумовує ЗМІ.

Вранці міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, повідомив його офіс.

Ця територія включає великі міста Тель-Авів і Беер-Шева.

"Особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення людей та закривати території.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що терористичне угруповання ХАМАС "заплатить дуже високу ціну" за свій раптовий напад сьогодні вранці, передає ЗМІ.

"ХАМАС провів комбіновану операцію, яка включала ракетний обстріл і проникнення терористів на територію держави Ізраїль [...] ЦАХАЛ захищатиме жителів держави Ізраїль, терористична організація ХАМАС заплатить дуже високу ціну", – йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Військові наказали жителям міст поблизу сектора Газа залишатися замкненими у своїх будинках, а решті населення залишатися біля бомбосховищ.

Під час атаки ХАМАС, що триває, було поранено близько 200 осіб, пише медіа з посиланням на заяви різних лікарень.

Щонайменше два десятки поранених у важкому чи важкому стані, також підтверджено щонайменше шість загиблих, зазначає ЗМІ.

Вранці 7 жовтня палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль у результаті несподіваного нападу: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із Сектора Газа.

У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріл ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю.

12 травня ЦАХАЛ повідомив про масовану ракетну атаку із сектору Гази: по території Ізраїлю випущено 937 ракет.

Читайте також: Ізраїль закінчив операцію в Дженіні: знищено лабораторії та інфраструктуру терористів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.