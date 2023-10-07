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Новини | Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з Сектору Газа – відео уражень і боїв видео

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 10:25
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виправлено оновлено

Палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль у результаті несподіваного нападу: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із Сектора Газа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльських посадовців, свідчення місцевих та заяви ХАМАС. Відео поширюються в соцмережах.

"Коли по всій південній і центральній частині Ізраїлю, включно з Єрусалимом, залунали попереджувальні сирени, ізраїльська армія [ЦАХАЛ] заявила, що перебуває на військовому положенні, оскільки прем’єр-міністр [Ізраїлю] Біньямін Нетаньягу скликав екстрену нараду посадовців служб безпеки", – пише видання.

Це "безпрецедентне" проникнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль із Гази та найсерйозніша ескалація з часів 10-денної війни Ізраїлю та ХАМАС у 2021 році, зауважує ЗМІ.

Ізраїльські медіа повідомляли про перестрілки між групами палестинських бойовиків і силами безпеки в містах на півдні Ізраїлю.

Військовий командувач ХАМАС Мохаммад Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ ісламістської організації, закликаючи палестинців у всьому світі "до боротьби".

"Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі", — сказав він.

Дейф додав, що по Ізраїлю було запущено 5000 ракет.

У мережі ширять відео з роботою ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" проти ракет ХАМАСу:

Ще відео з роботою ППО:

Як стверджується, відео з наслідками влучання ракети у Тель-Авіві:

Екстренні служби Ізраїлю повідомляли про загибель однієї жінки, бригади швидкої були розміщенні в районах навколо Сектора Гази.

ЦАХАЛ повідомив, що "низка кількість терористів проникло на територію Ізраїлю з Сектора Гази" і додав, що жителям території навколо Гази було наказано залишатись вдома.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що бойовики відкрили вогонь по перехожих у місті Сдерот на півдні країни, у соцмережах ширяться кадри зіткнень на міських вулицях, а також з бойовиками на джипах, що пересуваються сільською місцевістю.

Газета "Ізраїль сьогодні" пише, що терористичні рейди на Ізраїль здійснювалися з землі, на парапланах і з моря.

У мережі стверджують, що на двох відео бойовики, які висаджуються на параплані:

The Times of Israel пише про щонайменше шістьох вбитих, 200 поранених під час атак на півдні та центрі країни.

Подальші оновлення читайте у стрічці новин.

  • У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріл ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю.
  • 12 травня ЦАХАЛ повідомив про масовану ракетну атаку із сектору Гази: по території Ізраїлю випущено 937 ракет.
  • У ніч із 4 на 5 липня Ізраїль завершив операцію у палестинському Дженіні: заявлено про затримання терористів, знищення майстерень, де виготовлялася вибухівка, командних пунктів та складів.

Читайте також: Воював на боці Росії. В Україні знищили члена впливового клану з Гази

Артем Джеріпа
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Ізраїльсектор ГазаХАМАС
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