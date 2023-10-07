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Новости | Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из Сектора Газа – видео поражений и боев видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 10:25
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Палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль в результате неожиданного нападения: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских чиновников, свидетельства местных и заявления ХАМАС. Видео распространяются в соцсетях.

"Когда по всей южной и центральной части Израиля, включая Иерусалим, раздались предупредительные сирены, израильская армия [ЦАХАЛ] заявила, что находится на военном положении, поскольку премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание должностных лиц служб безопасности", - пишет издание.

Это "беспрецедентное" проникновение боевиков ХАМАС в Израиль из Газы и самая серьезная эскалация со времен 10-дневной войны Израиля и ХАМАС в 2021 году, отмечает СМИ.

Израильские СМИ сообщали о перестрелках между группами палестинских боевиков и силами безопасности в городах на юге Израиля.

Военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф объявил о начале операции в трансляции в исламистской СМИ, призывая палестинцев во всем мире "к борьбе".

«Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», — сказал он.

Дейф добавил, что по Израилю было запущено 5000 ракет.

В сети распространяются видео с работой израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" против ракет ХАМАСа:

Еще видео с работой ПВО:

Как утверждается, видео с последствиями попадания ракеты в Тель-Авиве:

Экстренные службы Израиля сообщали о гибели одной женщины, бригады скорой были размещены в районах вокруг сектора Газа.

ЦАХАЛ сообщил, что "ряд террористов проник на территорию Израиля из Сектора Газы" и добавил, что жителям территории вокруг Газы было приказано оставаться дома.

Израильские СМИ сообщили, что боевики открыли огонь по прохожим в городе Сдерот на юге страны, в соцсетях ходят кадры столкновений на городских улицах, а также с боевиками на джипах, передвигающихся по сельской местности.

Новость дополняется...

  • В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", во время которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрел израильской территории. В ответ палестинские боевики приступили к ракетным обстрелам территории Израиля.
  • 12 мая ЦАХАЛ сообщил о массированной ракетной атаке из сектора Газа: по территории Израиля выпущено 937 ракет.
  • В ночь с 4 на 5 июля Израиль завершил операцию в палестинском Дженнине: заявлено о задержании террористов, уничтожении мастерских, где производилась взрывчатка, командных пунктов и складов.

Читайте также: Воевал на стороне России. В Украине уничтожили члена влиятельного клана из Газы

Артём Джерипа
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Израильсектор газахамас
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