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Воевал на стороне России. В Украине уничтожили члена влиятельного клана из Газы

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 13:46
Воевал на стороне России. В Украине уничтожили члена влиятельного клана из Газы - Фото
Фото с сайта клана Рами аль-Фарра

В войне против Украины был уничтожен палестинец Рами аль-Фарра – представитель одного из самых влиятельных кланов в Секторе Газа. Сообщение о его смерти опубликовано на сайте клана аль-Фарра, на него обратило внимание издание Радио Свобода.

Семья Рами аль-Фарра уехала из Газы в Россию в 2007 году. На войну против Украины аль-Фарра отправился добровольно, заключив контракт с Министерством обороны РФ.

5 августа 2023 года аль-Фарра был уничтожен в результате обстрела.

Воевал на стороне России. В Украине уничтожили члена влиятельного клана из Газы

По словам отца, аль-Фарра занимался "охраной военных, которые разминировали территории" под Бахмутом.

Смерть Рами аль-Фарра – первый подтвержденный случай гибели гражданина Палестины в Украине, отмечает РС.

Журналисты выяснили, что семейный клан аль-Фарра – один из самых влиятельных на юге Сектора Газа. Нынешний и предыдущий губернаторы мухафазы (провинции) Хан-Юнис – из этого клана.

Сообщается, что у клана аль-Фарра есть связи с ХАМАС, контролирующей Газу после военного переворота в июне 2007 года, в том числе с "Бригадами аз ад-Дина аль-Касама" – военным крылом ХАМАСа.

Некоторые семьи клана были ближе к ФАТХ и вынуждены были покинуть Газу после того, как ХАМАС захватил власть.

В феврале 2023 года издание The Media Line писало со ссылкой на источник в спецслужбах Ливана, что живущие в этой стране палестинцы отправлялись воевать на стороне России за $350 в месяц.

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Наталья Медведева
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