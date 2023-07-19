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"Комбрига" террористов по кличке "Ташкент" ликвидировали дроном-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 11:29
Денис Иванов (Фото - скриншот)

ВСУ ликвидировали террориста Дениса Иванова, известного по позывному "Ташкент". Информацию об этом распространяют российские пропагандистские медиа.

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 "Ташкент" погиб, как сообщается, после атаки ударного дрона на его автомобиль. 

Иванов, которого кремлевская пропаганда называла "легендарным комбригом", командовал 123-й бригадой Минобороны РФ. Эта бригада была сформирована на базе российской террористической вооруженной группировки, которая действовала с 2014 года во временно оккупированной Луганской области.

За преступления против Украины Иванов был представлен к званию "Героя России", но при жизни так его и не удостоился.  

  • В сентябре 2022 года сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 ОА ВС РФ Бориса Тотикова.
  • 11 июля 2023 года во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.
Сергей Бережной
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