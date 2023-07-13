"Увозили тела". ВСУ подтвердили ликвидацию самого высокопоставленного военного РФ на войне

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона подтвердил, что в ночь на 11 июля в гостинице "Дюна" во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

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Российские военные пропагандисты утверждают, что Цоков был ликвидирован в результате ракетного попадания по запасному командному пункту 58 армии ВС РФ на территории Бердянска. Местные проукраинские Telegram-каналы писали, что удар пришелся по гостинице "Дюна". Как утверждали бердянские СМИ, именно там российские захватчики "маскировали ЗКП".

Ковалев заявил, что удар действительно пришелся по гостинице "Дюна", где жило военное руководство российских оккупантов. Здание "фактически сравняли с землей", говорит спикер Генштаба.

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – рассказал он.

В гугл-картах отель отображается как "временно закрытый".

СПРАВКА. Цоков является самым высокопоставленным российским военным за все время войны РФ против Украины. Участвовал в двух чеченских войнах, бывал на войне против Сирии и был причастен к оккупации Крыма. В 2022 году его сделали командиром 144 гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Смоленске и ведущей захватническую войну против Украины. В августе 2014 года Цоков возглавил 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, базирующуюся во временно оккупированном Россией Севастополе. Он также находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам.

В сентябре 2022 года сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 ОА ВС РФ Бориса Тотикова.

30 июня 2023 года российское оппозиционное СМИ Медиазона выяснило, что во время вооруженного "мятежа" террористов Группы Вагнера во главе с их главарем Евгением Пригожиным были ликвидированы два российских офицера, которые были в составе экипажа на сбитых Ил-22 та Ка-52 ВС РФ.

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