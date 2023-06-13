Запорожский фронт. Украинская ракета убила генерал-майора оккупантов, пишут z-"военкоры"
Российские военные пропагандисты, занятые информационной компонентой геноцидной войны против Украины, сообщили о якобы ликвидации в ночь на 13 июня начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. Подтвердить эту информацию из независимых источников во время войны практически невозможно.
Z-паблики террористического путинского режима сетуют, что 12 июня "весь день шли тяжелые бои почти по всей линии" на востоке/юге, особенно на Времьевском выступе на стыке Донецкой и Запорожской областей.
"В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев", – написал сотрудник "Комсомольской правды", военный преступник Александр Коц.
Полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан, который в мае опроверг фейк росСМИ о "ранении/гибели главкома ВСУ Залужного", написал, что Горячев "успешно демобилизирован": "Воины ВСУ отминусовали <...> Горячева и еще ряд старших офицеров штаба".
Выходец из ВДВ армии России, Горячев в разное время возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, командовал 27-й бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.
Смотрите также: Российский оккупант отстреливался, но все равно "поймал" дрон Goida в окопе – видео 18+
Агрессивную войну против Украины этот военачальник начал 24 февраля 2022 года командиром 5-й танковой бригады, позднее получил звания генерал-майора и был назначен начштаба 35-й армии Восточного военного округа Сухопутных войск ВС РФ (в/ч 62825).
Пропагандисты называют ликвидированного "одним из самых ярких и эффективных военачальников высочайшего профессионализма".
3 июня 2022 года американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского "военкора", не приводя больше никаких подкрепляющих данных, сообщил о "почти полной ликвидации" 35 ОА ВС РФ в боях под Изюмом. Пропагандист утверждал, что причина уничтожения "заключается в некомпетентности российского командования". Командарм на 2023 года – предположительно еще живой генерал-майор Сергей Нырков.
В сентябре 2022-го сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 ОА ВС РФ Бориса Тотикова. Военкор Юрий Бутусов утверждал, что полковника оккупантов убило ракетой из М142 HIMARS при ударе по штабу в Изюме незадолго до блицкриг-контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.
- 10 июня 2023 года президент Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- 11 июня батальон Арей сообщил об освобождении села Нескучного в Волновахском районе.
- МО вечером того же дня подтвердило деоккупацию Благодатного и Макаровки и сообщило о продвижение до 1,5 км.
- Утром 12 июня Запорожская отдельная бригада ТрО сообщила об освобождении Новодаровки в Гуляйпольском районе Запорожской области. Оккупанты подорвали дамбу в районе этого села.
- Днем в тот же день сообщено об освобождении Сторожевого на стыке Донецкой и Запорожской областей.
- Посмотрите, как дрон Zelya сжег Т-80, и еще видео удара по российской танковой колонне на Запорожском направлении.
Комментарии