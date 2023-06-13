Запорожский фронт. Украинская ракета убила генерал-майора оккупантов, пишут z-"военкоры"

Российские военные пропагандисты, занятые информационной компонентой геноцидной войны против Украины, сообщили о якобы ликвидации в ночь на 13 июня начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. Подтвердить эту информацию из независимых источников во время войны практически невозможно.

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Z-паблики террористического путинского режима сетуют, что 12 июня "весь день шли тяжелые бои почти по всей линии" на востоке/юге, особенно на Времьевском выступе на стыке Донецкой и Запорожской областей.

"В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев", – написал сотрудник "Комсомольской правды", военный преступник Александр Коц.

Полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан, который в мае опроверг фейк росСМИ о "ранении/гибели главкома ВСУ Залужного", написал, что Горячев "успешно демобилизирован": "Воины ВСУ отминусовали <...> Горячева и еще ряд старших офицеров штаба".

Выходец из ВДВ армии России, Горячев в разное время возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, командовал 27-й бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.

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Агрессивную войну против Украины этот военачальник начал 24 февраля 2022 года командиром 5-й танковой бригады, позднее получил звания генерал-майора и был назначен начштаба 35-й армии Восточного военного округа Сухопутных войск ВС РФ (в/ч 62825).

Пропагандисты называют ликвидированного "одним из самых ярких и эффективных военачальников высочайшего профессионализма".

ВНИМАНИЕ. Данные взяты из источников российской пропаганды, для которых лгать, вводить в заблуждение, давать полуправду и сеять дезинформацию – профильная работа. До появления документального подтверждения ликвидации указанного лица к приведенной в тексте информации следует относиться настороженно.

3 июня 2022 года американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского "военкора", не приводя больше никаких подкрепляющих данных, сообщил о "почти полной ликвидации" 35 ОА ВС РФ в боях под Изюмом. Пропагандист утверждал, что причина уничтожения "заключается в некомпетентности российского командования". Командарм на 2023 года – предположительно еще живой генерал-майор Сергей Нырков.

В сентябре 2022-го сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 ОА ВС РФ Бориса Тотикова. Военкор Юрий Бутусов утверждал, что полковника оккупантов убило ракетой из М142 HIMARS при ударе по штабу в Изюме незадолго до блицкриг-контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.

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