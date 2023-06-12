Вооруженные Силы Украины освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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На записи можно увидеть процесс водружения украинского флага над освобожденным от россиян населенным пунктом.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Продолжение следует", — сказано в сообщении.

Судя по отчету, в освобождении участвовали воины 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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