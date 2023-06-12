Вооруженные Силы Украины освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
На записи можно увидеть процесс водружения украинского флага над освобожденным от россиян населенным пунктом.
"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Продолжение следует", — сказано в сообщении.
Судя по отчету, в освобождении участвовали воины 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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