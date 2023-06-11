Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

ВСУ продвинулись под Бахмутом, а на южном направлении освободили территорию шириной до 1,5 км, включая два населенных пункта. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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В районе Бахмута Силы обороны продолжали штурмовать позиции россиян и продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища.

На юге ВСУ освободили при продвижении по двум направлениям полосу шириной от 300 до 1500 метров и деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровка.

Маляр также отмечает, что несмотря на то, что российские войска продолжают атаковать на отдельных участках, Силы обороны не потеряли ни одной позиции.

Ранее сегодня батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

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