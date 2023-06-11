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Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 22:38
Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

ЗСУ просунулися під Бахмутом, а на південному напрямку звільнили територію завширшки до 1,5 км, включаючи два населені пункти. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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У районі Бахмута Сили оборони продовжували штурмувати позиції росіян і просунулися на 250 метрів у районі Берхівського водосховища.

На півдні ЗСУ звільнили при просуванні двома напрямками смугу шириною від 300 до 1500 метрів і деокупували населені пункти Благодатне та Макарівка.

Маляр також зазначає, що, попри те, що російські війська продовжують атакувати на окремих ділянках, Сили оборони не втратили жодної позиції.

Раніше сьогодні батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Ненудного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

Читайте також: Під Бахмутом великі втрати у російських ПДВ – зведення Генштабу

Сергій Бережний
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війнаГанна Малярбахмутнаступ ЗСУ
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