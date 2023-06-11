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Під Бахмутом великі втрати у російських ПДВ – зведення Генштабу

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 18:51
Під Бахмутом великі втрати у російських ПДВ – зведення Генштабу - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямках росіяни продовжують спроби наступу, там сталося 19 бойових сутичок минулої доби. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Генштаб у зведенні уникає говорити про наступальні дії ЗСУ, але зазначає, що на Запорізькому та Херсонському напрямах окупанти продовжують вести оборонні дії.

Відзначаються значні втрати росіян у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії на Бахмутському напрямку серйозні втрати зазнали підрозділи російських повітряно-десантних військ.

Військові зазначають, що серед мобілізованих росіян "відзначається пригнічений настрій", оскільки вони не розуміють завдання та цілі війни. На моральний стан окупантів впливає також невизначеність термінів їхньої участі у бойових діях.

Генштаб має інформацію, що великі партії щойно вироблених РФ артилерійських боєприпасів калібрів 122 і 152 мм заборонені до використання через їх самодетонацію.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

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Сергій Бережний
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