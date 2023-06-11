Міністерство оборони опублікувало красномовне відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
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У 30-секундному ролику показано Буданова, який сидить і дивиться в об'єктив камери. Він не сказав жодного слова.
"Далі буде... Плани люблять тишу", – йдеться в коментарі до відео.
Після цього коментаря, написаного на екрані, наприкінці відео Буданов хмикнув.
Раніше сьогодні повідомлялося, що Бійці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша звільнили Благодатне.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії — відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
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