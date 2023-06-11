Міністерство оборони опублікувало красномовне відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

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У 30-секундному ролику показано Буданова, який сидить і дивиться в об'єктив камери. Він не сказав жодного слова.

"Далі буде... Плани люблять тишу", – йдеться в коментарі до відео.

Після цього коментаря, написаного на екрані, наприкінці відео Буданов хмикнув.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Бійці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша звільнили Благодатне.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії — відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

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