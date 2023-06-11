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Бійці 68 бригади звільнили Благодатне – відео видео

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 13:00
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Бійці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша звільнили населений пункт Благодатне. Про це повідомила 68 ОЕБ у Facebook.

Пресофіцер бригади уточнив LIGA.net, що звільнене Благодатне біля Великої Новосілки.

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", – повідомили у бригаді.

Військові додали, що під час операції вдалося взяти в полон російських військових.

"Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", – розповіли бійці.

Бійці 68 бригади звільнили Благодатне – відео

Наталія Медведєва
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