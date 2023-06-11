Бійці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша звільнили населений пункт Благодатне. Про це повідомила 68 ОЕБ у Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пресофіцер бригади уточнив LIGA.net, що звільнене Благодатне біля Великої Новосілки.

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", – повідомили у бригаді.

Військові додали, що під час операції вдалося взяти в полон російських військових.

"Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", – розповіли бійці.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.