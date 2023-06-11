Бойцы 68 бригады освободили Благодатное – видео

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша освободили населенный пункт Благодатное. Об этом сообщила 68 ОЭБ в Facebook.

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Пресс-офицер бригады уточнил LIGA.net, что освобождено Благодатное возле Великой Новоселки.

"Славные воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах", – сообщили в бригаде.

Военные добавили, что в ходе операции удалось взять в плен российских военных.

"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – рассказали бойцы.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

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