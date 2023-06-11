Министерство обороны опубликовало красноречивое видео с начальником Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
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В 30-секундном ролике показан Буданов, который сидит и смотрит в объектив камеры. Он не сказал ни слова.
"Продолжение следует... Планы любят тишину", – говорится в комментарии к видео.
После этого комментария, написанного на экране, в конце видео Буданов хмыкнул.
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