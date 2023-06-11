Под Бахмутом большие потери у российских ВДВ – сводка Генштаба

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях россияне продолжают попытки наступления, там произошло 19 боевых столкновений за прошедшие сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб в сводке избегает говорить о наступательных действиях ВСУ, но отмечает, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия.

Отмечаются значительные потери россиян в живой силе. В частности, из-за безуспешных штурмовых действий на Бахмутском направлении серьезные потери понесли подразделения российских воздушно-десантных войск.

Военные отмечают, что среди мобилизованных россиян "отмечается подавленное настроение", так как они не понимают задачи и цели войны. На моральное состояние оккупантов влияет также неопределенность сроков их участия в боевых действиях.

Генштаб располагает информацией, что крупные партии только что произведенных РФ артиллерийских боеприпасов калибров 122 и 152 мм запрещены к использованию из-за их самодетонации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и станцию РЭБ противника.

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