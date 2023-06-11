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Батальйон "Арей" повідомив про звільнення селища Нескучне Волноваського району

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 19:50
Батальйон
Фото - скриншот із відео

Бійці 7-го окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії 129 ОБР ТРО повідомили, що звільнили село Нескучне Волноваського району Донецької області, та опублікували відео. Підтвердження цієї заяви Генштабом наразі немає.

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Як повідомили бійці, Нескучне було звільнено вчора, 10 червня 2023 року.

LIGA.net запросила підтвердження цієї інформації у пресслужби ОК Схід, проте відповіді поки не отримала.

Нескучное на карте проекта DeepState

Водночас представник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив у коментарі Українській правді, що окупанти підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки. Мокрі Яли розташовані на південь від Благодатного, інформація про звільнення якого з'явилася сьогодні вранці.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

Сергій Бережний
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