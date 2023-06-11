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Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 19:50
Батальон
Фото - скриншот с видео

Бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии 129 ОБР ТРО сообщили, что освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области, и опубликовали видео. Подтверждения этого заявления Генштабом пока нет.  

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Как сообщили бойцы, Нескучное было освобождено вчера, 10 июня 2023 года.

LIGA.net запросила подтверждение єтой информации у пресс-службы ОК Восток, однако ответ пока не получила.

Нескучное на карте проекта DeepState

Одновременно представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил в комментарии Украинской правде, что оккупанты взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, что вызвало подтопление по обоим берегам реки. Мокрые Ялы расположены южнее Благодатного, информация об освобождении которого появилась сегодня утром.   

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

Сергей Бережной
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Донецкая областьнаступление ВСУ
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