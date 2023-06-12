Запорожская область. РФ подорвала дамбу у Новодаровки, наступление это не остановит — ВСУ

Российские оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но это не повлияет на наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

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По его словам, противник нервничает и использует любые средства, чтобы не допустить прорыва своей обороны в Запорожской области.

Он отметил, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции россияне уничтожают плотины водохранилищ поменьше.

"У нас есть информация, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу, и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. На ведение наступательных действий сил обороны Таврического направления это не влияет", — сказал Шершень.

Ранее батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

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