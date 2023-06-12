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Запорожская область. РФ подорвала дамбу у Новодаровки, наступление это не остановит — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 06:26
Запорожская область. РФ подорвала дамбу у Новодаровки, наступление это не остановит — ВСУ - Фото
Река Мокрые Ялы (Фото: Петр Халява)

Российские оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но это не повлияет на наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

По его словам, противник нервничает и использует любые средства, чтобы не допустить прорыва своей обороны в Запорожской области. 
Он отметил, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции россияне уничтожают плотины водохранилищ поменьше. 

"У нас есть информация, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу, и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. На ведение наступательных действий сил обороны Таврического направления это не влияет", — сказал Шершень.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьнаступлениедамба
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