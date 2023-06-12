Запорізька область. Росія підірвала дамбу біля Новодарівки, наступ це не зупинить — ЗСУ
Російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ Збройних Сил України. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.
За його словами, противник нервує та використовує будь-які засоби, щоб не допустити прориву своєї оборони у Запорізькій області.
Він зазначив, що після підриву Каховської гідроелектростанції росіяни знищують греблі дрібніших водосховищ.
"У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій сил оборони Таврійського спрямування це не впливає", — сказав Шершень.
- Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
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