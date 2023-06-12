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Запорізька область. Росія підірвала дамбу біля Новодарівки, наступ це не зупинить — ЗСУ

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12.06.2023, 06:26
Запорізька область. Росія підірвала дамбу біля Новодарівки, наступ це не зупинить — ЗСУ - Фото
Річка Мокри Яли (Фото: Петро Халява)

Російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ Збройних Сил України. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник нервує та використовує будь-які засоби, щоб не допустити прориву своєї оборони у Запорізькій області.

Він зазначив, що після підриву Каховської гідроелектростанції росіяни знищують греблі дрібніших водосховищ.

"У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій сил оборони Таврійського спрямування це не впливає", — сказав Шершень.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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