Запорізька область. Росія підірвала дамбу біля Новодарівки, наступ це не зупинить — ЗСУ

Російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ Збройних Сил України. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, противник нервує та використовує будь-які засоби, щоб не допустити прориву своєї оборони у Запорізькій області.

Він зазначив, що після підриву Каховської гідроелектростанції росіяни знищують греблі дрібніших водосховищ.

"У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій сил оборони Таврійського спрямування це не впливає", — сказав Шершень.

Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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